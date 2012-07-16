Клюєв думає, що цьогоріч для України будуть «добрі новини» з ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.Клюєва, про це він сказав, коментуючи інформацію представника Євросоюзу щодо завершення редагування та правового узгодження частини Угоди про асоціацію, яка стосується утворення зони вільної торгівлі Україна-ЄС.

«Україна продовжує європейську інтеграцію не на словах, а конкретними щоденними справами. Наші фахівці ведуть кропітку та дуже непросту роботу, готуючи необхідні документи», - заявив А.Клюєв.

Він висловив переконання, що цього року можна очікувати на нові добрі новини щодо співробітництва й інтеграції України та Євросоюзу.

Секретар РНБО наголосив, що євроінтеграція для України, це, насамперед, реформи задля досягнення нових якісних стандартів, а відтак - модернізація економіки, розширення можливостей залучення інвестицій, розвиток внутрішнього конкурентноздатного виробництва, створення нових робочих місць, гідних умов праці та її оплати, вихід українських товаровиробників на ринки ЄС тощо.

«Але треба дуже багато працювати аби реалізувати усі наявні у нас плани», - заявив А.Клюєв.