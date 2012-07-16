ЗМІ: Бійців ДСО отруїли клофеліном, один загинув

Як пише газета «Сегодня», вранці їх знайшов водій міжміського автобуса, і повідомив міліцію.

Попередньо, в крові обох зафіксовано алкоголь і психотропні речовини (ймовірно, клофелін).

Міліціонери були поза службою, в цивільному одязі і без зброї.

Один з них помер (нібито раніше скаржився на болі в серці). Його колега ще в реанімації, і дати свідчення не може.

Як повідомили в ДСО, до закінчення службового розслідування кримінальна справа не порушувалася. З версій - вживання фальсифікованої горілки і умисне отруєння «клофелінщицями».