Чоловік Тимошенко каже, що влада чинить тиск навіть на неповнолітніх родичів

Про це йдеться у поширеній офіційним сайтом Ю.Тимошенко заяві Олександра Тимошенка у зв'язку з висловлюваннями генерального прокурора Віктора Пшонки щодо призначення судмедекспертизи для з'ясування стану здоров'я екс-прем’єра.

"Сьогоднішні реалії в Україні ще раз підкреслюють, що влада знаходиться біля межі, перейшовши яку, наступає конфронтація з українським народом. Відбувається наступ влади на українську мову, знищення демократичних свобод, досягнутих народом під час Помаранчевої революції, значно погіршується економічна ситуація. Люди з кожним днем живуть все гірше і гірше. Зростає заборгованість із заробітної плати, зокрема, в промисловості вона сягає більше 1 млрд грн. І кому ж після цього треба мати совість?", - заявив О.Тимошенко.

На його думку, замість того, щоб консолідовувати і розбудовувати країну, нинішня влада з кожним днем посилює політичні репресії, розпалює міжнаціональну і міжконфесійну ворожнечу. "Усвідомлюючи, що рейтинги теперішньої влади катастрофічно падають, режим Януковича посилює тиск на судові органи та прокуратуру щодо справ лідера опозиції Ю.Тимошенко, відтягує їх та займається новими фальсифікаціями", - додав він.

"Янукович та його кум Пшонка роблять все для того, щоб затягнути розгляд справи Юлії Тимошенко в Європейському суді. Результат рішення Європейського суду їм відомий - невинна. Так само, як Європейський суд прийняв рішення по справі Юрія Луценка. Влада тремтить при згадуванні тільки самого імені Тимошенко, тому, що це Справжній Лідер, поява якого серед народу миттєво викличе народну революцію і повалення чинного режиму", - переконаний О.Тимошенко.

За словами чоловіка Ю.Тимошенко, владою України «видані вказівки збирати відомості про всіх родичів екс-прем'єра і забезпечувати тиск на них» з метою одержання свідчень щодо причетності до вбивства Євгена Щербаня.

"В хід ідуть залякування, погрози, тиск. Тиск чиниться навіть на неповнолітніх. То де ваша совість, пане Пшонко? Чому Ваша совість не прокинеться, щоб розслідувати діяльність уряду Януковича за 2006-2007 роки за звітом Контрольно-ревізійного управління за спричинені збитки державі більш ніж 10 млрд доларів, який був переданий в Генеральну прокуратуру України в 2008 році?", - звертається О.Тимошенко до В.Пшонки.

"Де Ваша совість, коли зараз йдуть масові розкрадання в Національному банку, нафтогазовій сфері, за об’єктами Євро? А куди ви дивились, коли за 2 роки з країни вивезли 52 млрд євро?!", - зазначає О.Тимошенко.

Чоловік Ю.Тимошенко закликає українців не вірити жодному слову влади. "Навколо одна брехня. Європа вже навіть не реагує на це – дивиться з огидою і зневагою. Жоден Президент світу, крім Лукашенка і ввечері Путіна не привітали Януковича з Днем народження. Це вже повне прозріння. Припиніть свавілля і знущання. Попереду у влади - прірва! Страхи Януковича тільки посиляться і стіни «Межигір’я» вже не допоможуть", - переконаний чоловік Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня генеральний прокурор В.Пшонка заявив, що підтримує рішення суду про проведення судмедекспертизи для з'ясування стану здоров’я екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.

В.Пшонка зазначив, що Ю.Тимошенко "треба мати совість". "Якби поважала закон Тимошенко і всі, хто біля неї, – то вже почався б судовий процес", - додав він.

За його словами, «комусь дуже хочеться, щоб Тимошенко хворіла і ніколи не почався судовий процес». «Хіба це правильно - затягувати судовий процес? Лікування має бути без конкретної дати завершення, чи що?», - запитує В.Пшонка.

«Моя думка… те, що поставлено питання про стан здоров’я експертній установі, – це дуже правильно», - заявив генпрокурор.