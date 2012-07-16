Симоненко запевняє, що про спікерство для Мартинюка комуністи ще не думали

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції лідер КПУ Петро Симоненко, відповідаючи на питання журналістів щодо можливості обрання А.Мартинюка спікером.

Він зазначив, що в партії «просто не обговорювали цю проблему».

За словами лідера комуністів, на сьогодні партія і фракція ще не визначилися відносно голосування за відставку В.Литвина.

Як сказав П.Симоненко, коли таке питання буде включено до порядку денного, то тоді КПУ визначиться, як голосувати.

«Це буде колегіальне рішення, яке прийматиме президія ЦК КПУ», - додав він.

За його словами, лише після того, як буде вирішено питання щодо В.Литвина, тоді і розглядатимуться кандидатури на дану посаду.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Литвин подав у відставку після прийняття мовного закону. Спікер заявив, що не підпише цей документ, скандально ухвалений більшістю за його відсутності 3 липня.

6 липня ВР відмовилася розглядати заяву В.Литвина про відставку. Включення цього питання до порядку денного не підтримав жоден депутат.