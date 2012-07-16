Опозиція хоче судитися з Януковичем

Опозиція звертається до суду з позовом до Президента України Віктора Януковича за привласнення додаткових повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що позов до В.Януковича про порушення ним законодавства та Конституції буде поданий до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

«Якщо спеціалізований суд не буде розглядати цей позов, то ми будемо звертатись до Європейського суду з прав людини», - сказав А.Яценюк.

Він повідомив, що матеріали цього позову використовуватимуться для усунення В.Януковича від влади шляхом імпічменту.

Лідер «Фронту Змін» висловив упевненість, що за результатами парламентських виборів 28 жовтня представники опозиції у Верховній Раді матимуть 226 голосів, і це дасть змогу провести процедуру імпічменту В.Януковича.

А.Яценюк також наголосив, що усі рішення В.Януковича після скасування конституційної реформи 2004 року є нелегітимними, оскільки після цього необхідно було провести дострокові президентські вибори у зв’язку з іншим обсягом повноважень глави держави.

Також А.Яценюк оголосив про розширення акції «Україна проти Януковича» та проведення кампанії зі збору підписів під позовом до Президента. Зокрема, по всій Україні представники опозиції мають намір збирати підписи громадян про їх підтримку позову до В.Януковича.