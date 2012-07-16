У Тимошенко на тілі з’явився висип

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед лікарнею сказав захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко, коментуючи інформацію російських ЗМІ про те, що у Ю.Тимошенко з’явилися висипання.

«Я не маю повноважень коментувати нюанси, але цю інформацію я можу цілковито підтвердити», - сказав С.Власенко.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).