«Віртуальний мер. Хто реально керує Києвом?» – ефір «Київського форуму»

17 липня 2012 року о 19.30 розпочнеться черговий випуск соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною Назаровою в ефірі Київської державної регіональної телерадіокомпанії (вул. Хрещатик, 26).

Тема ефіру: «Із життя столичного політикуму, або Віртуальний мер. Хто реально керує Києвом? Та кому вигідне безвладдя у столиці?».

До участі у програмі запрошені:

Кирило Куликов, народний депутат України, голова ТСК ВР України з питань розслідування обставин порушення Конституції України, Земельного кодексу України та законів України, прийняття протиправних рішень Київрадою в період з 2007 по 2010 роки;

Валерій Бондик, народний депутат України (фракція Партії регіонів), заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, член Вищої ради юстиції;

Олександр Черненко, голова Комітету виборців України;

Тетяна Монтян, адвокат;

Віталій Черняховський, перший заступник голови ГО «Київський форум»;

Євген Магда, політичний експерт, журналіст;

Олег Вострих, президент Фундації «Вища школа професійної політики»;

Олександр Солонтай, експерт Інституту Політичної Освіти;

Сергій Таран, політолог, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір», директор Міжнародного інституту демократій (Україна);

Василь Мокан, кандидат політичних наук, аналітична група «Левіафан»;

Олексій Вороненко, політолог, керівник проектів Фонду «Українська Політика»;

Андрій Странніков, депутат Київради;

експерти, чиновники, громадські діячі, обізнані в темі.

Акредитація для журналістів за тел.: (066)405-14-55 до 15.00 17 липня.