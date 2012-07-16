Олімпійському виділили ще майже 100 мільйонів: «на проведення Євро-2012»

Анонс про держзакупівлю розмістив "Вісник державних закупівель".

Закупівля буде проведена в одного учасника, пише Українська правда.

Йдеться про додаткові роботи по будівництву та облаштуванню функціональних зон та схем планування пішохідно-транспортних шляхів з розміщенням автостоянок та об'єктів громадського обслуговування для "проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу на прилеглих до Національного спортивного комплексу "Олімпійський" територіях (вул.Червоноармійська, 55 у Печерському районі м.Києва)".

Роботи виконає ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Центренергобуд"

Як повідомляли "Наші гроші" після призначення Бориса Колеснікова віце-прем'єром з питань Євро-2012 компанія "Центренергобуд" уже отримала підряди на суму 332 млн грн. на облаштування території довкола НСК "Олімпійський".