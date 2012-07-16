30 липня з'їдуться всі «регіони»

Про це УНІАН повідомив народний депутат від Партії регіонів Володимир Олейник.

Він назвав дивною інформацію деяких ЗМІ про те, що партійний з'їзд нібито відбудеться 20 липня. «Це качка, яку журналісти випустили, напевно, під впливом спеки або гроз», - зазначив В.Олейник.

За його словами, на сьогодні ще в багатьох партійних організаціях не пройшли партконференції.

У розміщеному на партійному сайті інтерв'ю перший заступник голови Партії регіонів Володимир Рибак наголосив, що на з'їзді Партії регіонів будуть оприлюднені прізвища тих, хто обиратиметься від Партії регіонів. За його словами, «ми побачимо в парламенті багато нових облич».

«Партія регіонів вже давно веде відбір своїх кандидатів – на місцях вибираються найпрофесійніші, найдосвідченіші, найавторитетніші люди, яким є що запропонувати людям. У нас проводилися внутрішні зрізи, опитування громадської думки, яким кандидатам довіряють виборці», - повідомив В.Рибак.

При цьому він додав, що Партія регіонів вважає своєю основною метою провести до парламенту людей, за яких не буде соромно перед виборцями.

За словами В.Рибака, регіональні організації зорієнтовані на те, щоб пропонували молодь для висунення кандидатами в народні депутати. «Ще ми хочемо, щоб у парламенті було якомога більше жінок. Сьогодні у нас в Адміністрації Президента на керівних посадах більше жінок, ніж у Кабінеті міністрів. Потрібно вирівнювати цю ситуацію», - додав він.

При цьому В.Рибак заявив: «І я вже точно можу сказати, що в наших списках буде багато жінок. У першій п'ятірці Партії регіонів теж обов'язково буде жінка».

На запитання, хто увійде до першої п'ятірки або десятки виборчого списку, В.Рибак відповів, що в партії триває робота над затвердженням кандидатів у депутати.

«Найавторитетнішим політикам, тим, які готують добрі закони, які хочуть працювати в парламенті надалі, яких рекомендуватимуть регіони, певна річ, будуть запропоновані місця в партійному списку. Якщо вони упевнені в підтримці виборців, вони можуть піти і за округами. Але ніхто з них за бортом не залишиться», - наголосив В.Рибак.