Тимошенко: Якщо будемо мовчати, то почнуть душити газом в концтаборах

Про це йдеться у коментарі Ю.Тимошенко, обнародуваному на її сайті.

«Сьогодні, по команді Віктора Януковича, його відморозки плеснули хімічною речовиною в очі та обличчя мого захисника Сергія Власенка. Нормальна людина жахнеться від цього нелюдяного вчинку», - зазначила Ю.Тимошенко.

«Це не хуліганська витівка, це нахабна демонстрація вседозволеності, намагання залякати тих, хто має честь та гідність і не збирається підкорюватися дикунським правилам, за якими живе влада Януковича», - вважає екс-прем'єр.

На її переконання, громадяни не мають права мовчки спостерігати за тим, як «режим намагається перетворити суспільство в тваринний світ». «Якщо всі будемо мовчати, то завтра тих, хто не підкорюється законам зграї, почнуть душити газом в концтаборах», - наголошує екс-прем’єр.

Ю.Тимошенко зауважила, що «всім вже давно зрозуміло, що при владі кримінальне угрупування», але, на її переконання, ще є шанс викинути їх з політики та України».

«Це можливо. Так буде. Просто не треба мовчки спостерігати за впровадженням нелюдяних правил життя», - зазначає Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, біля лікарні «Укрзалізниці» в Харкові невідома облила зеленкою С.Власенка.

У нього повністю було облито зеленкою обличчя і футболка.

С.Власенко заявив, що звернеться до міліції з офіційною заявою з приводу нападу.

«Я оформлю заяву відповідно до вимог чинного законодавства. Я бачив, хто це зробив. Це жінка років 22-25, невисокого зросту, темне волосся, молода», - сказав він.

Раніше, 13 липня, поблизу цієї ж лікарні невідомий кинув у бік автомобіля С.Власенка півлітрову пляшку з-під соку, наповнену зеленою рідиною, схожою на зеленку.