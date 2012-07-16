Адвокат Тимошенко заявляє про тиск на судмедекспертів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниця» в Харкові, де проходить курс лікування Ю.Тимошенко, заявив її захисник, народний депутат України Сергій Власенко.

На його думку, прохання судмедекспертів надати більше часу для проведення експертизи пов’язано не з великим обсягом медичної документації, а виключно з тим, що фахівці, які робитимуть експертизу, розуміють незаконність поставлених їм питань.

«Ми також отримали інформацію, чому не було подачі так званої «експертизи». Мова не йде про великий обсяг документів. Мова йде про те, що експерти розуміють, що експертиза призначена вочевидь незаконно. Питання, які їм ставляться, виходять за межі компетенції судмедекспертів. Вони просто відмовляються готувати документи. Тому зараз відбувається на них шалений тиск», - сказав С.Власенко.

Він наголосив, що деякі експертизи у газовій справі Ю.Тимошенко «робилися за одну-дві ночі, а тут експертам начебто не вистачило двох тижнів».

«Це говорить про єдине – тут експертиза повинна бути така, яка потрібна даній владі. На експертів зараз чиниться шалений тиск», - сказав С.Власенко.

За його словами, до Ю.Тимошенко судмедексперти приходили лише один раз – 27 червня.

Захисник підкреслив, що Ю.Тимошенко відмовилася від проведення судмедекспертизи і після цього до екс-прем’єра не приходив жоден судмедексперт.

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Як повідомляв УНІАН, 25 червня Київський райсуд Харкова, що розглядає справу ЄЕСУ, задовольнив клопотання прокурорів про призначення Ю.Тимошенко комісійної судово-медичної експертизи, яка має встановити, зокрема, стан здоров'я екс-прем’єра, можливість її участі у судових засіданнях.

Суд зобов'язав Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи провести відповідну експертизу стану здоров'я Ю.Тимошенко.

9 липня судмедексперти попросили суд надати додатковий час для підготовки комісійного висновку щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко через її відмову від огляду.