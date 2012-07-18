Яценюк хоче забрати в Януковича і ГПУ право формувати Вищу раду юстиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві під час круглого столу з обговорення передвиборчої програми Об’єднаної опозиції в частині реформування правоохоронної та судової системи сказав голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.

«Вища рада юстиції не може формуватися Генеральною прокуратурою і Януковичем. Це не є компетенцією ні Президента, ні прокуратури. Вища рада юстиції повинна формуватися виключно суддівським корпусом і виключно з’їздами суддів», - сказав він.

За словами А.Яценюка, Об’єднана опозиція, втілюючи свої прагнення щодо реформування суддівської системи, повинна докласти максимум зусиль, щоб позбавити суддівський корпус від впливу президентів, прем’єрів та будь-яких інших осіб, які представляють абсолютно інші гілки влади.

Також А.Яценюк зазначив, що для фінансування суддівської системи необхідно створити незалежний механізм, «інакше судді і надалі заглядатимуть у рота Кабміну, Президенту, органам місцевого самоврядування».

Водночас А.Яценюк зауважив, що в Об’єднаній опозиції вважають, що в Україні має бути створений інститут присяжних. Тобто, пояснив він, кримінальні справи, за які передбачається покарання у вигляді понад 10 років позбавлення волі, повинні розглядати 12 присяжних і троє професійних суддів.