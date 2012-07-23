Томенко каже, що ПР готує запасну дату для позачергової сесії
Партія регіонів розглядає 2 дати проведення позачергової сесії Верховної Ради України.
Про це УНІАН повідомив заступник голови Верховної Ради, один з лідерів партії “Батьківщина” Микола Томенко.
“За тією інформацією, яка у нас є, основною датою є 31 липня”, - сказав М.Томенко. Він пояснив, що саме 31 липня відбудеться з'їзд Об'єднаної опозиції та судове засідання у справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко.
“Влада переконана, що саме 31 липня дасть можливість убезпечитися від участі в засіданні ВР опозиції, зважаючи на високу ймовірність розгляду резонансних питань, зокрема мовного”, - сказав віце-спікер.
В той же час, додав М.Томенко, обговорюється владою і запасний варіант - проведення сесії 27 липня.
Він зауважив, що Партія регіонів запланувала проведення свого з'їзду на 30 липня. “Деякі лідери Партії регіонів стурбовані можливою відмовою брати участь в голосуванні по тих чи інших питаннях низки депутатів, які не побачать себе кандидатами по мажоритарних округах чи в прохідній частині списку”, - сказав він. М.Томенко додав, що це головна причина того, що сесія може бути проведена 27 липня.