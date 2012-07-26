Владу попереджають, що біля Києво-Печерської Лаври «ганятимуть попів»

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні НКН.

За словами О.Ковальова, стало відомо, що члени однієї зі створених нещодавно партій афганців «намагаються зорганізувати ветеранів Києва, агітуючи їх йти до Лаври (цитую дослівно) «ганяти попів».

Він зазначив, що ця акція має такі цілі: «Перше, намагатися взяти під контроль храм Воскресіння Господнього, усунувши від служіння єпископа Феодосія з тим, щоб самостійно контролювати грошові надходження храму. Друге, вона має на меті дискредитувати військово-громадянський рух “Ніхто, крім нас” та саме поняття “ветеран-афганець”, яке давно вже має позитивне сприйняття у суспільстві».

Тому НКН звертається до Президента України, прем'єр-міністра України та керівників силових структур із закликом не допустити заворушень біля Києва-Печерської Лаври.

Також О.Ковальов просить членів ветеранських організацій не брати участі у цих акціях, не чорнити добре ім'я ветеранів-афганців, не приєднуватися до гоніння на церковнослужителя.

Зі свого боку, представники НКН ще раз висловлюють «свою довіру та повагу настоятелю храму Воскресіння Господнього, владиці Феодосію. Його проповіді на наших акціях завжди були проповідями миру та любові. Ми засвідчуємо йому свою повагу та всіляко відмежовуємося від дій, влаштованих групою неадекватних осіб».

Як повідомляв УНІАН, 24 липня настоятель та голова парафіяльної ради храму Воскресіння Господнього, єпископ Української православної церкви Московського патріархату Феодосій повідомив, що озброєні люди зайшли у приміщення храму, закрили всі хвіртки та намагаються встановити контроль над храмовими приміщеннями. Він вважає, що це рейдерське захоплення організоване керівництвом однієї з афганських організацій. Він повідомив, що це вже друга спроба цієї організації захопити церкву та встановити контроль над громадою та храмовими приміщеннями.

Водночас, у Київському главку міліції спростували інформацію про захоплення невідомими особами храму Воскресіння Господнього. Наряд міліції, який виїхав у храму, що знаходиться в Печерському районі столиці, не виявив будь-яких порушень громадського порядку. «Дійсно, у приміщенні храму перебувала група осіб, але поводилися вони мирно»,- зазначили в міліції.

Глава Російської православної церкви, Патріарх Московський і всієї Русі Кирил сьогодні прибув в Україну з триденним візитом.

Приїзд Патріарха приурочений до 20-річчя предстоятельского служіння глави Української православної церкви Московського патріархату, Митрополита Київського і всієї України Володимира і до дня хрещення Київської Русі.

В день хрещення Русі, в день святого рівноапостольного Князя Володимира, 28 липня, запланована божественна літургія на площі перед Успенським собором в Києво-Печерській Лаврі за участі митрополита Володимира і патріарха Кирила.