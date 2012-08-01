Голова Полтавської облради пояснив, чому очолив виборчий штаб ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам під час брифінгу.

За його словами, його кандидатура також внесена до виборчого списку партії.

“Я сам у народні депутати не збираюся. Моя кандидатура не в прохідній частині. Мене влаштовує посада, яку я обіймаю. Я зацікавлений у тому, щоб об'єднати зусилля депутатів усіх рівнів для вирішення проблем Полтавської області», - сказав І.Момот.

Як повідомлялося, Полтавська область розділена на 8 мажоритарних округів.