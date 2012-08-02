Азаров пояснив, чому Повалій у списку вище за Герман

"Нам хотілося, щоб у першій п'ятірці була людина, яка представляла б культуру України", - сказав прем'єр-міністр в інтерв'ю BBC Україна.

"Якщо ви звернули увагу, то в першій п’ятірці, четверо - це великі керівники, економісти, професіонали у сфері державного управління. Таїсія Повалій, на мій погляд, це людина, що має не тільки унікальний, чудовий голос, але й людина, що є патріотом, має патріотичні переконання", - додав він.

За словами М.Азарова, Т.Повалій була з партією у найскрутніші часи.

"Коли чинна опозиція була при владі, вона займалася справжнім переслідуванням, в тому числі Таїсії Повалій. Їй не давали виступати, лише тому що вона на президентських виборах 2004 року підтримувала нас, нашого кандидата Віктора Януковича", - зауважив очільник уряду.

На репліку журналістів, що Ганна Герман теж багато зробила для Віктора Януковича на виборах 2004 року, Микола Азаров зазначив: "Я, наприклад, був і 11-м в списку, і 10-м. Якщо керівництво партії вважає, що ти, наприклад, на 13-му місці, - це хороше для тебе місце".