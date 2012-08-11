Суд пішов думати, що робити з кандидатами у депутати Тимошенко і Луценко

Суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за скаргою Об’єднаної опозиції «Батьківщина» до до Центральної виборчої комісії щодо відмови зареєструвати кандидатами у народні депутати колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, о 12.50 колегія Київського апеляційного адміністративного суду після заслуховування аргументів позивача та відповідача у цій справі і проведення судових дебатів, пішла до нарадчої кімнати для прийняття рішення у справі.

Зокрема, представники «Батьківщини», які є позивачами, вимагають відміни постанови Центральної виборчої комісії, згідно з якою Ю.Тимошенко і Ю.Луценку було відмовлено у реєстрації кандидатами в депутати. Вони мотивують це тим, що Конституція України вимагає забезпечення громадянам рівних прав і можливостей при обранні депутатами парламенту. На думку «Батьківщини», ці права Ю.Тимошенко і Ю.Луценка були порушені, оскільки згідно з Конституцією наявність чи відсутність у кандидата в депутати непогашеної судимості повинна враховуватись на стадії визнання кандидата обраним народним депутатом, а не на стадії його реєстрації в якості кандидата.

Також адвокати «Батьківщини» вважають, що ЦВК порушила міжнародні договори, які ратифікувала Україна щодо рівних можливостей громадян обиратися депутатами Верховної Ради.

У свою чергу представники ЦВК вважають, що постанова комісії є законною, оскільки закон вимагає перевірки наявності чи відсутності судимості у кандидата в народні депутати при його реєстрації у цій якості. У ЦВК вважають, що постанова є законною, оскільки на даний час Ю.Тимошенко і Ю.Луценко мають непогашену судимість.

О 13.30 колегія суду має намір оголосити своє рішення у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Центральна виборча комісія відмовилась реєструвати кандидатами у народні депутати за списком «Батьківщини» екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка.

Як зазначив член ЦВК Олександр Шелестов, з огляду на документи, подані до ЦВК 6 серпня Міністерством внутрішніх справ, а 8 серпня Печерським судом та Генпрокуратурою, комісія виявила обставини, які позбавляють Ю.Тимошенко та Ю.Луценка права балотуватися у народні депутати та бути включеними у список «Батьківщини» під номерами 1 та 5 відповідно.

Сьогодні Київський апеляційний адміністративний суд розглядає скаргу Об’єднаної опозиції. Очікується, що у засіданні візьмуть участь керівник Центрального виборчого штабу «Батьківщини» Олександр Турчинов, представник ВО «Батьківщина» у ЦВК Руслан Князевич, керівники партій, що входять до складу Об’єднаної опозиції.

У залі присутні лідери Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов, Анатолій Гриценко, Андрій Кожем’якін, Юрій Одарченко, Микола Мартиненко, а також народні депутати від опозиції.

У суді також присутній представник опозиції у ЦВК Руслан Князевич.