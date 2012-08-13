Чиновник, який іде в Раду, купив авто за 2 мільйони

Згідно з декларацією про доходи, оприлюдненою на сайті ЦВК, загальна сума річного доходу глави Укравтодору Володимира Демішкана за 2011 рік склала 5 мільйонів 276 тисяч гривень. Про це пише Українська правда

Декаларацію Демішкан подав до Центрвиборчкому задля балотування на мажоритарному окрузі у Луганській області.

З цієї суми 96 тисяч склала заробітна плата; 3 мільйони 502 тисячі – дивіденди, проценти; 1 мільйон 500 тисяч – дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна; 177 тисяч – інші види доходів. Дохід членів його родини склав 242 тисячі – це дивіденди та проценти.

У власності Демішкана перебувають земельні ділянки площею 3 200, 1 700 та 9 300 квадратних метрів і садовий будинок площею 277 квадратних метрів.

У власності членів сім'ї чиновника також перебуває земельна ділянка площею 10 тисяч 800 квадратних метрів, квартира площею 124 квадратні метри, садовий будинок площею 120 квадратних метрів.

Крім того, глава Укравтодору у 2011 році придбав автомобіль Audi-8 об'ємом двигуна 6 300 кубічних сантиметрів, вартість якого склала 1 мільйон 900 тисяч гривень. У власності Демішкана також є Fiat з об'ємом двигуна 3 тисячі кубічних сантиметрів 2010 року випуску.

Також у власності глави Автодору є катер з об'ємом двигуна 5 700 кубічних сантиметрів 2008 року випуску. У власності родини Демішкана є трактор МТЗ-320 2011 року випуску.

Утримання майна у 2011 році Демішкану обійшлося у 161 тисячу гривень, а членам його родини у 99 тисяч гривень.

На банківських рахунках чиновника є більше 17 мільйонів гривень, а у його родини – 1 мільйон 912 тисяч.

Як відомо, Володимир Демішкан був депутатом Верховної Ради від Партії регіонів і, після приходу до влади Віктора Януковича, був призначений главою Укравтодору.

Його сина Сергія обвинувачували в організації викрадення та жорстокого вбивства і він був засуджений до умовного терміну. Однак пізніше суд скасував цей вирок, а справа була відправлена на повторний розгляд.