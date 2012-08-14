Мер Донецька каже, що відключення ТВі - "брєд і проіски опозиції"

Донецький оператор кабельного телебачення ДОНСАТТВ з 14 серпня виключив телеканал ТВі з пакета каналів, які транслюються у його мережі.

Інформацію про відлючення телеканалу підтвердили у офісі провайдера, пише Тиждень.ua.

«Телеканал з вівторка припинив трансляцію. Замість нього "на кнопці" транслюватиметься канал «Кіно точка», - заявили у ДОНСАТТВ.

На уточнююче запитання, чи чекати в майбутньому поновлення мовлення ТВі, у провайдера відповіли: «Навряд».

Опозиційний канал ТВі виключають з сітки мовлення кабельного телебачення й інші донецькі оператори.

Водночас, на сьогоднішній прес-конференції мер Олександр Лук’янченко назвав інформацію про відключення ТВі «брєдом і проіскамі» опозиції.

«Мені це невідомо. Це чергова маячня. Це придумана «утка» опозиції, яка як завжди влаштовує шоу. До мене ніхто не звертався», - заявив Лук'янченко.