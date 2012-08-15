Красний Луч вирішив вести документацію двома мовами

Про це УНІАН повідомила прес-секретар міської ради Олена Воробйова.

За її словами, міськрада Красного Луча ухвалила рішення про надання російській мові статусу регіональної ще в 2004 році, тому виконання закону про мови йде без додаткових рішень про статус російської на території міста.

Відповідно до ухваленого рішення, тексти офіційних оголошень і повідомлень; найменування органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій; написи на їх печатках і бланках; друкована продукція для службового і прикладного використання (бланки, форми, квитанції, квитки тощо) будуть тепер державною і російською мовами.

Також міськрада розглядає можливість збільшення викладання російської мови і літератури в школах міста

«Більшість населення 83,6% у нас розмовляють російською, тому міськрада вирішила розглянути можливість збільшення викладання російської мови і літератури в школах. Депутати доручили виконкому міської ради підготувати пропозиції з цього питання відповідно до потреб городян», - сказала О.Воробйова.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада ухвалила Закон ”Про засади державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон ухвалено з істотними порушеннями. Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менш як 10% жителів розмовляють цією мовою.