Дніпропетровщина також отримала регіональну російську мову

Сьогодні депутати Дніпропетровської обласної ради на черговій сесії ухвалили рішення щодо застосування на території області закону України «Про засади державної мовної політики» - застосування заходів щодо розвитку, використання і захисту російської мови як регіональної або інших мов.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 109 депутатів із 117 присутніх у залі.

«Рекомендувати сільським, селищним, міським радам забезпечити у встановленому порядку розгляд питань із попередні обговоренням з мешканцями відповідних територій та прийняття рішень щодо застосування на відповідних територіях як регіональної російської мови, а також інших мов», - наголошується у рішенні облради.

Під час обговорення зазначеного рішення проти його прийняття виступили представники фракції «Батьківщина» та «Фронту змін».

У відповідь депутати від Партії регіонів, яка становить більшість у Дніпропетровській облраді, звинуватили колег з опозиції у тому, що вони у своїй роботі та побуті переважно вживають російську мову. Але при цьому виступають проти мовного закону.

«Треба говорити россійською, а думати українською», - заявив у своєму виступі депутат від ПР Валерій Храмцов.

Як заявив журналістам після сесії голова Дніпропетровської облради Євген Удод, сьогоднішнє рішення облради надає можливість місцевим радам області «проводити дії в рамках закону про регіональний статус мов».

Голова облради не дав конкретної відповіді на запитання журналістів, скільки коштуватиме в цілому області регіональна мова.

«Це рішення буде ухвалено після громадських обговорень та відповідних рішень місцевих рад», - зазначив Є.Удод.

Водночас, глава дніпропетровської обласної організації партії «Фронту змін», депутат Дніпропетровської міської ради Андрій Павелко заявив ЗМІ, що зазначене рішення фактично надає російський мові статус регіональної на Дніпропетровщині.

Сьогодні перед початком сесії неподалік будівлі Дніпропетровської облради відбувся мітинг з приводу нового мовного закону України.

Більшість його учасників, близько 100 чоловік, були під прапорами Партії регіонів.

Зокрема, прихильниця нового мовного закону заявила у мікрофон під час мітингу, що в Україні існує дві державні мови.

Також у мітингу брали участь кілька десятків представників опозиційних сил, які супроводжували виступи регіоналів вигуками «Ганьба!».

Вхід до будівлі Дніпропетровської обласної ради був відгороджений парканом і оцеплений міліцією.

Як передавав УНІАН, раніше статус регіональної російській мові надали Одеса, Севастополь, та Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Луганська області та Крим.