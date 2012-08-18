Чоловік, який у Луганську покусав трьох людей, йде в нардепи

Про це повідомляє сайт ЦВК.

У декларації М.Пащука, яка розташована у вільному доступі на сайті, сказано, що за минулий рік його доходи склали 615 грн. Разом з тим, жодних інших доходів, нерухомості, акцій і дивідендів М.Пащук та його сім'я - син Богдан Пащук, минулого року не мали.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2011 року під час сесії Луганської міської ради М.Пащук відкусив фалангу пальця охоронцеві міськради. Свої дії М.Пащук мотивував тим, що охоронець заважав йому виступити на трибуні і зачитати резолюцію мітингу протесту проти перенесення міського ярмарку з Ярмаркової площі. Охоронець був викликаний до сесійної зали для того, щоб вивести М.Пащука, який зривав роботу сесії.

1 жовтня міліція порушила кримінальну справу щодо М.Пащука за ст. 296 ч. 3 Кримінального кодексу за хуліганство.

У 2010 році М.Пащук вкусив за груди і плече начальника домоуправління. Інцидент трапився під час зборів мешканців кількох будинків, які вимагали від начальника домоуправління пояснити, чому в будинках немає тепла.

За цим фактом проти М.Пащука також порушено кримінальну справу за вищезгаданою статтею.

6 грудня 2011 року М.Пащуку було пред'явлено звинувачення по третій кримінальній справі (ст. 345 ч. 2 КК України). Як з'ясувала перевірка, громадський активіст 30 вересня не лише відкусив палець охоронцю, але також укусив міліціонера за палець правої руки.

Усі три справи об'єднані в одну з трьома епізодами. Справу розглядає Ленінський районний суд Луганська.