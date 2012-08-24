Фестиваль винного мистецтва розпочався в Херсонесі

Як повідомив кореспонденту УНІАН менеджер зі зв'язків зі ЗМІ та громадськістю «Херсонеса Таврійського» Олександр Скрипниченко, фестиваль проходить у форматі античного міста, відтвореного на тлі стародавнього городища.

«За задумом режисерів, упродовж трьох днів з 10.00 до опівночі гості фестивалю зануряться в історію античного періоду. На глядачів чекає яскравий перфоманс за участю різних жанрів сучасного і класичного мистецтва, що поєднують вино і мистецтво в одне іскрометне ціле», - сказав О.Скрипниченко.

Представник заповідника відзначив, що «сценаристи активно консультувалися з ученими Національного заповідника «Херсонес Таврійський», цікавлячись культурою виновживання херсонеситів і секретами виробництва вина».

За його словами, у фестивалі візьмуть участь не менш як 100 виробників вин, коньяків, ігристих вин із країн СНД, України і Європи.

Організатори фестивалю ставлять собі за мету надати підтримку виноградарству і виноробству, активно сприяти розвитку винного туризму і популяризації культури вина в Україні.

На завершення фестивалю відбудеться вручення щорічної премії винного мистецтва Art Wine Awards - нагородження людей, які беруть участь у виробництві вина від посадки лози до випуску готової продукції, в різних категоріях.

Відкриття фестивалю приурочене до початку збору винограду. Art Wine Fest завершиться 25 серпня.