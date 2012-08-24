Фестиваль винного мистецтва розпочався в Херсонесі
У Севастополі на території Національного заповідника «Херсонес Таврійський» почався фестиваль винного мистецтва Art Wine Fest.
Як повідомив кореспонденту УНІАН менеджер зі зв'язків зі ЗМІ та громадськістю «Херсонеса Таврійського» Олександр Скрипниченко, фестиваль проходить у форматі античного міста, відтвореного на тлі стародавнього городища.
«За задумом режисерів, упродовж трьох днів з 10.00 до опівночі гості фестивалю зануряться в історію античного періоду. На глядачів чекає яскравий перфоманс за участю різних жанрів сучасного і класичного мистецтва, що поєднують вино і мистецтво в одне іскрометне ціле», - сказав О.Скрипниченко.
Представник заповідника відзначив, що «сценаристи активно консультувалися з ученими Національного заповідника «Херсонес Таврійський», цікавлячись культурою виновживання херсонеситів і секретами виробництва вина».
За його словами, у фестивалі візьмуть участь не менш як 100 виробників вин, коньяків, ігристих вин із країн СНД, України і Європи.
Організатори фестивалю ставлять собі за мету надати підтримку виноградарству і виноробству, активно сприяти розвитку винного туризму і популяризації культури вина в Україні.
На завершення фестивалю відбудеться вручення щорічної премії винного мистецтва Art Wine Awards - нагородження людей, які беруть участь у виробництві вина від посадки лози до випуску готової продукції, в різних категоріях.
Відкриття фестивалю приурочене до початку збору винограду. Art Wine Fest завершиться 25 серпня.