29 серпня суд оголосить рішення щодо касації Тимошенко у «газовій справі»

Про це повідомляється на сайті суду.

Натомість захисник Тимошенко Сергій Власенко на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові висловив припущення, що Вищий спецсуд оголосить рішення за касаційною скаргою захисту екс-прем’єра після чергового судового засідання Київського районного суду Харкова у справі щодо ЄЕСУ, яке заплановане на 11 вересня.

«Захист прогнозує оголошення рішення суду касаційної інстанції після слухання у Київському районному суді міста Харкова», - сказав С.Власенко.

Захисник наголосив, що Вищий спецсуд, не повідомивши про дату оголошення рішення, вчинив «екстраординарно». За його словами, зазвичай суд оголошував своє рішення у день слухання справи.

«Все, що відбувалося у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ, є абсолютно непритаманним, є абсолютно екстраординарним для цього суду. Цей суд завжди оголошував рішення в той самий день, коли слухалася справа. Цей суд пішов, не оголосивши дату оголошення рішення, зазначивши, що сторони будуть повідомлені про це в установленому законом порядку. Це означає - у письмовому повідомленні», - сказав С.Власенко.

Захисник припустив, що влада маніпулюватиме термінами ухвалення рішення за касацією Ю.Тимошенко. «Це означає, що як мінімум з моменту прийняття ними рішення треба врахувати так званий термін на поштовий обіг, це по Україні 7 днів. Влада використовує рішення Вищого спеціалізованого суду з метою маніпуляції», - наголосив С.Власенко.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. Розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок у газовій справі спочатку було призначено на 15 травня, потім він переносився на 26 червня, 12 липня, 16 та 21 серпня. Захист Ю.Тимошенко вимагає скасувати вирок у газовій справі та звільнити екс-прем’єра. 21 серпня колегія суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду кримінальних і цивільних справ пішла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за результатами розгляду касаційної скарги на вирок Ю.Тимошенко. Головуючий суддя в цій справі Станіслав Міщенко не сказав, коли саме буде оголошено ухвалу, додавши, що про час буде повідомлено додатково.

Київський районний суд Харкова переніс розгляд справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергосистеми України» на 11 вересня.

У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України. За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.