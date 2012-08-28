РПЦ радить священикам не соромиться дорогих машин і годинників
Глава синодального відділу із взаємин Церкви і суспільства Московського патріархату протоієрей Всеволод Чаплін вважає, що священнослужителі не повинні соромитися приймати дорогі подарунки, оскільки люди висловлюють цим свою любов.
Про це повідомляє РІА Новости.
"Якщо хтось прикрашає храми, це прояв любові до храмів. Якщо хтось дарує патріарху облачення, ікону, машину, годинник - це прояв любові до патріарха, що цілком природно. Чому раптом нас стали наполегливо переконувати, що ми повинні цього соромитися і рвати на собі з цього приводу волосся? " - сказав Чаплін на прес-конференції в Ставрополі.
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Представник РПЦ вважає, що є певні кола, які хочуть використовувати будь-який привід, щоб "дресирувати" церкву, змусити її мовчати і не виходити на суспільний майданчик. "Так дресирують років двадцять католицьку церкву, особливо в Західній Європі та Сполучених Штатах. Як тільки католицька церква починає говорити про неприпустимість аборту, аморальності сучасного глобального економічного укладу, відразу починаються кампанії з розвалу єпархії або відторгнення від католицької церкви, і зараз багато католицьких єпископів починають коритися цій кампанії ", - зазначив Чаплін.