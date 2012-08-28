РПЦ радить священикам не соромиться дорогих машин і годинників

Про це повідомляє РІА Новости.

"Якщо хтось прикрашає храми, це прояв любові до храмів. Якщо хтось дарує патріарху облачення, ікону, машину, годинник - це прояв любові до патріарха, що цілком природно. Чому раптом нас стали наполегливо переконувати, що ми повинні цього соромитися і рвати на собі з цього приводу волосся? " - сказав Чаплін на прес-конференції в Ставрополі.

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Представник РПЦ вважає, що є певні кола, які хочуть використовувати будь-який привід, щоб "дресирувати" церкву, змусити її мовчати і не виходити на суспільний майданчик. "Так дресирують років двадцять католицьку церкву, особливо в Західній Європі та Сполучених Штатах. Як тільки католицька церква починає говорити про неприпустимість аборту, аморальності сучасного глобального економічного укладу, відразу починаються кампанії з розвалу єпархії або відторгнення від католицької церкви, і зараз багато католицьких єпископів починають коритися цій кампанії ", - зазначив Чаплін.