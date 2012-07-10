Донецький митрополит носить годинник вп'ятеро дорожчий, ніж його патріарх
16:57, 10 липня 2012Політика
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Митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон носить годинник марки Franck Muller, який оцінюють приблизно в 150 тисяч євро.
Про це повідомляють "Новости Донбасса".
Митрополит Іларіон на святкуванні 80-річчя Донецької області ...
... одягнув дорогий годинник
Цей годинник помітили на руці митрополита під час урочистостей на честь 80-річчя Донецької області, які за участю президента України Віктора Януковича проходили 6 липня в Центрі слов'янської культури.
Схожа модель на сайті-продавці коштує 150 тис. євро.
Нагадаємо, раніше на руці Патріарха Московського і всієї Русі Кирила помітили годинник марки Breguet вартістю близько 30 тис. євро.
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