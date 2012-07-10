Донецький митрополит носить годинник вп'ятеро дорожчий, ніж його патріарх

Про це повідомляють "Новости Донбасса".

Цей годинник помітили на руці митрополита під час урочистостей на честь 80-річчя Донецької області, які за участю президента України Віктора Януковича проходили 6 липня в Центрі слов'янської культури.

Схожа модель на сайті-продавці коштує 150 тис. євро.

Нагадаємо, раніше на руці Патріарха Московського і всієї Русі Кирила помітили годинник марки Breguet вартістю близько 30 тис. євро.