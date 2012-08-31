95% українських дітей горді з того, що вони українці

95% опитаних дітей ствердно відповіли на питання, чи пишаються вони тим, що вони – громадяни України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна за підтримки науково-методичного об’єднання МДЦ «Артек», пише Радіо Свобода.

При цьому 4,9% відповіли на це запитання заперечно.

49% опитаних хочуть жити в Україні, коли виростуть, 30,9% – за кордоном, 20% – не змогли відповісти на це запитання.

У родинному колі 34,4% опитаних дітей спілкуються українською, 37,2% – російською, 27,8% – українською та російською, 0,6% – обрали варіант «Інша». При цьому в школі 46,2% спілкуються українською, 24,9% – обома мовами, 0,5% – іншою.

Всього було опитано 3000 дітей, які живуть в Україні, віком від 7 до 16 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 1,8%.