Опозиція подала у ВАСУ півмільйона підписів до позову проти Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам А.Яценюк нагадав, що в середині літа представники Об’єднаної опозиції звернулися у ВАСУ з позовом до Президента В.Януковича.

«Не вдаючись у юридичні подробиці, я скажу, що це за позов. Це позов на брехню: все, що Янукович обіцяв перед президентськими виборами, все ним не виконано», - заявив А.Яценюк і додав, що суд взяв до провадження позов, але звернувся до позивачів з ухвалою, щоб вони розшифрували, що означає «правопорушення і злочини Президента Януковича».

«Ми розшифровуємо суду, - продовжив А.Яценюк, - весь перелік тих злодіянь, які чинний Президент Янукович здійснив по відношенню до України. Коли він йшов на вибори, він обіцяв достойну пенсію і не підвищувати пенсійний вік. Він порушив Конституцію і свої обіцянки, коли підписав пенсійну реформу. Коли він йшов на вибори, він обіцяв підвищення заробітних плат і пенсій. Він порушив Конституцію, коли підписав закон про державний бюджет. І так само порушив свої передвиборчі обіцянки. Коли він йшов на вибори, він обіцяв відновлення лікарень і шкіл – він закрив 1000 шкіл і 700 лікарень. Він порушив обіцянки і порушив Конституцію. Коли він ішов на вибори, він ще дуже багато чого обіцяв, в результаті він захопив владу і фактично країна сьогодні знаходиться в економічному падінні».

Як наголосив А.Яценюк, таким чином у своєму позові Об’єднана опозиція і ще 500 тисяч громадян, які своїми підписами підтримали цей позов, вимагають від ВАСУ розглянути позов по суті і викликати Президента В.Януковича до суду для надання пояснень.

У свою чергу, О.Турчинов зауважив, що зібрані підписи сотень тисяч людей свідчать про те, що вони припинили боятися чинної влади. «Сотні тисяч українців розуміють: да, в Україні сьогодні немає правосуддя, але ж ми розпочинаємо процес, який, рано чи пізно, буде завершений, і він буде завершений імпічментом чинного Президента, він буде завершений відновленням правосуддя, він буде завершений відновленням демократії та європейського спрямування нашої країни. Це початок процесу, який буде мати крапку», - зазначив О.Турчинов.