Пожежу на заводі «Полтавахіммаш» у Полтаві ліквідовано

Про це журналістам повідомив керівник Центру пропаганди Управління МНС України в Полтавській області Віталій Шкаревський.

За його словами, пожежа охопила 80 кв.м піскоструминної камери одного з цехів підприємства.

«Сама камера зсередини оброблена гумою. Під час проведення зварювальних робіт загорілася гума. Працівники намагалися загасити вогонь за допомогою вогнегасників, але потім викликали пожежників. На місце виїхало 5 машин і 30 людей особового складу. На місце події виїхав начальник облуправління МНС Роман Кириленко. Пожежу погашено», - повідомив керівник Центру пропаганди.

Він також повідомив, що сума збитку від пожежі встановлюється.

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