Бютівець стверджує, що не бився з міліціонером у Броварах

Про це він розповів в ефірі «5 каналу»

«Насправді, ніякого побиття не відбувалося. Ми повідомили про скоєння нападу на мене під час моєї зустрічі з виборцями. Я з ранку прибув у місто Бровари, бо мав дуже багато відомостей про те, що відбувалися напади постійні на кандидатів від Об’єднаної опозиції на мажоритарних округах, на наших активістів, на намети наші, саме міліцією», - зазначив бютівець.

«На превеликий жаль, довго мені не вдалось поспілкуватися з виборцями, тому що я сам став центром нападу. Тобто, на моїх очах людина в міліцейському одязі вкрала в мене невеличку таку книжечку агітаційну і спробувала втекти з нею – це елементарна крадіжка. Ніякої бійки не було – це інтернет трансформував моє повідомлення про скоєння нападу, тобто бійок ніяких не відбувалося. Я догнав того міліціонера, відібрав в нього і представився, що я народний депутат, це моя власність і після цього я викликав міліцію. На жаль, міліція прийхала не для того, щоб взяти в мене заяву про злочин, про що я повідомив телефоном, а для того, щоб забрати цього міліціонера і він втік», - розповів Бондарєв.

«Що вони повідомляють – я не знаю. Якщо мене пограбували на вулиці, і спробували забрати в мене мій портфель, мої власні речі, а я чинив опір – то це пограбування», - додав він.