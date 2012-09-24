У Кличка спростували повідомлення про завершення кар'єри

На початку вересня після захисту титулу в бою з Мануелем Чарром Кличко вже заявляв, що незабаром завершить професійну кар'єру і обіцяв повідомити про це додатково. У понеділок у ЗМІз'явилися слова Кличка-старшого з прес-конференції в Донецьку. Згідно з цитатою, український боксер сказав, що "не збирається боксувати".

Як повідомляєРІА "Новости", за словами Зінов'євої, Кличко сказав, що "не збирається боксувати до старості". "Це те, що він скрізь завжди говорить", - додала вона. "Він мав на увазі, що закінчить кар'єру раніше, не прямо зараз, негайно, а Володимир, оскільки він молодший, він буде довше ще трошки боксувати", - пояснила кореспонденту "Р-Спорт" Зінов'єва.

Український боксер 9 вересня в Москві технічним нокаутом здобув перемогу над Чарром. У четвертому раунді бій був зупинений, оскільки німець отримав сильне розсічення.

Віталій Кличко на даний момент є лідером партії УДАР і має намір зосередитися на політичній діяльності.