Колесніков вважає «цілковитим ідіотизмом» законопроект про наклеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.Колесніков заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

«Жодної кримінальної відповідальності в цьому плані не може бути. Законопроект позбавлений здорового глузду, це цілковитий ідіотизм», - наголосив віце-прем’єр-міністр.

За його словами, що стосується фінансової відповідальності за наклеп, то вона практикується в усьому світі. Водночас фінансова відповідальність не може бути спрямована проти журналіста. Б.Колесніков підкреслив, що фінансову відповідальність за наклеп має нести видавець.

«Я вважаю, що у такому вигляді законопроект ніколи в житті Віктор Янукович не підпише», - заявив Б.Колесніков.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент ухвалив у першому читанні проект закону, яким передбачається запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення.

Цей проект закону вже викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ та депутатів Європарламенту.