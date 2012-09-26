Янукович похвалив Журавського за визнану помилку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю українським журналістам у Нью-Йорку.

"Ви ж розумієте, що Віталій Журавський не випадково прийняв таке рішення (відкликати закон - УНІАН). ... він хоче виправити помилку яку зробив особисто", - сказав Президент.

За його словами, автор закону почувши думку Президента, своїх однопартійців прийняв рішення відкликати закон.

В.Янукович висловив думку, що парламент, який проголосував за цей проект закону, можливо не зовсім зрозумів про що йдеться: "Взагалі такі рішення поспіхом приймати неможливо, ми уважно сьогодні ставимось до підготовки будь-яких законів, особливо тих, які пов'язані з виконанням Україною зобов'язань перед Радою Європи", - сказав Президент.

Подібні закони мають проходити оцінку европейських експертів: "Якщо ми говоримо, що створюємо для журналістів всі умови, а робимо навпаки - цього ніхто не зрозуміє", - підкреслив Президент, додавши що в Україні потрібно застосовувати європейські стандарти.