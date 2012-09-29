У Тернополі викрали і спалили тираж партійної газети «Свободи»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Зранку 29 вересня 2012 року невідомі зловмисники вибили скло у дверях офісу Тернопільської міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та підпалили декілька тисяч примірників газет Всеукраїнського об'єднання "Свобода"», - говориться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що це той тираж газети, який було вкрадено у ніч з 8 на 9 вересня.

«Учора ввечері міський відділ міліції повернув нам вкрадені газети. Вночі хтось розбив скло у дверях і підпалив газети. Ми думаємо, що це підпал, оскільки вогонь розповсюджувався не з боків, а з середини складених пачок. Звичайно, що ми дочекаємося з цього приводу офіційної версії міліції», – зазначив голова міської організації ВО «Свобода» Роман Навроцький і не виключив, що міліція «знову зробить крайніми безхатченків».

За словами свободівця, вогонь пошкодив 20 пачок, у кожній з яких було по 800 примірників часопису ВО «Свобода».