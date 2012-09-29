"Свобода" вимагає саморозпуску від "ківалівського" окружкому

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО "Свобода", пікетувальники вимагали від членів окружної виборчої комісії №135 відмовитися від участі в незаконних діях і саморозпуститися.

Нагадавши, що в 135-му виборчому окрузі балотується народний депутат від Партії регіонів Сергій Ківалов, у «Свободі» заявили, що в цій ОВК – «повний безлад. 16 із 18 членів працюють на Ківалова».

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Як зазначив голова Одеської міської організації ВО «Свобода» Андрій Маляс, «ми мали намір поспілкуватися з членами ОВК й переконати їх відмовитись від участі у фальсифікаціях. Однак їх на робочому місці в робочий час не виявилось».

Відтак «Свобода» закликає їх «добровільно зізнатися в злочинах і відмовитися брати участь у цій вакханалії».

У рамках акції також відбувся театралізований народний трибунал над С.Ківаловим, додали у ВО «Свобода».