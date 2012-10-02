Україна розпочне головування в ОБСЄ 15 січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

За його словами, юридично Україна почне своє головування з 1 січня 2013 року, але 15 січня у Відні, де розташована штаб-квартира ОБСЄ, відбудеться урочисте відкриття головування України в цій організації.