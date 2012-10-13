Третьяков вважає, що в Києві треба відновити районні ради

"Я однозначно виступаю за відновлення райрад і, як народний депутат, буду робити все можливе, щоб повернути їх у місто Київ, - зазначив він в інтерв'ю "Газеті Київській". - Паралельно з цим у мене є чіткий план, як треба діяти. Вже зараз я створюю службу народного депутата у Святошинському та Оболонському районах столиці, які входять в 218-й округ, де я балотуюся. На даний момент функціонують уже чотири мої депутатські приймальні - по дві у кожному районі округу".

За словами Третьякова, на базі його депутатських приймалень вже працюють центри самоорганізації жителів округу. "Вони створені не тільки до виборів, а будуть працювати на постійній основі, - зазначив Третьяков. - Разом - я як народний депутат і активні мешканці округу - ми зможемо натиснути на владу будь-якого рівня, домогтися від неї потрібних дій. Я буду підтримувати ці центри самоорганізації для того, аби громадянське суспільство мало реальний вплив у столиці".

Кандидат запевнив, що представники кожного будинку - "виборні", лідери громадської думки з активною життєвою позицією, яким жителі дадуть повноваження представляти свої інтереси, стануть першими кандидатами на посади районних депутатів "після того, як буде законодавчо повернено райради в Київ".

