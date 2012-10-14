Колобов розповів, коли піднімуть ціни на газ для населення

Питання виконання Україною зобов'язань перед МВФ щодо підвищення тарифів на газ для населення вже не стоїть так принципово і жорстко, як раніше.

Про це в інтерв'ю ZN.UA повідомив міністр фінансів України Юрій Колобов.

«Наша позиція така: питання підвищення тарифів дуже соціально-чутливе для наших громадян. І наше населення здебільшого поки що не може оплачувати ринкову ціну. Тим більше ту, яку ми зараз платимо, — найвищу в Європі.

Тому ми дуже активно сьогодні працюємо, щоб значно знизити цей ринковий рівень газових цін за рахунок власних зусиль, можливостей і ресурсів. Ми розповіли колегам з МВФ, що вже зроблено щодо нарощування внутрішнього видобутку, енергоефективності, альтернативних джерел (зокрема, зараз працюємо над проектом заміщення в промисловості газу на вугільний пил). Ми показали, що питання не стоїть на місці, і знайшли розуміння. Тому я вважаю, що коли місія МВФ прибуде до Києва, ми продовжимо ці питання обговорювати і домагатися можливості співвіднести питання підвищення тарифів з процесами реформування енергетичної галузі, які відбуваються у нас зараз, в перспективі до п’яти років. На той час, коли ми вже зможемо власним видобутком закривати споживання населенням газу», — сказав Колобов.