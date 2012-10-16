Угоду про асоціацію України з ЄС досі перекладають

Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв заявляє, що Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом не готова до підписання технічно.

Про це він сказав в інтерв’ю проекту “УНІАН-Новини ЄС”.

“Ми завершили переговори і парафували угоду. Наразі її текст проходить процедуру перекладу офіційними мовами ЄС”, - сказав посол.

“За оцінками наших європейських партнерів, технічно текст Угоди про асоціацію має бути готовий до підписання протягом ближчих місяців”, - додав він.

При цьому К.Єлісєєв не вважає, що підписання Угоди про асоціацію перебуває під загрозою.

“Це надто категоричний висновок. Так само песимістично ЗМІ свого часу оцінювали перспективи завершення переговорів або парафування угоди. Все це були не підкріплені фактами припущення, така собі гонитва за сенсацією”, - зазначив посол.

Він також висловив переконання в тому, що нова угода має бути підписана одразу після завершення технічного доопрацювання, оскільки це в інтересах і України, і ЄС.

“Угода назавжди поставить крапку у спекуляціях на тему зовнішньополітичного курсу України, які супроводжують нас протягом усіх років незалежності. Укладення Угоди про асоціацію стане історичною точкою неповернення у процесі інтеграції України в ЄС”, - підкреслив посол.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори щодо Угоди про асоціацію в 2007 році і завершили їх у грудні 2011 року. 30 березня цього року угода була парафована сторонами.