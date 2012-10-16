Третьяков: Партія влади судомно шукає зачіпки, щоб скомпрометувати мене

«Симптоматично, що партія влади з усіх кандидатів чомусь послідовно обирає лише мене як об’єкт для своїх нападок», - заявив Олександр Третьяков.

Політик поінформував журналістів про те, що представники Партії регіонів подали на нього в суд, використовуючи надумані претензії. «Перша претензія полягає в тому, що нібито мої агітаційні плакати друкуються без вихідних даних, - сказав, зокрема, Олександр Третьяков. - При цьому, як доказ, наводили фотографії цих плакатів з обрізаними краями». Друга претензія, за словами депутата, стосувалася того, що, буцімто, плакати були розміщені в недозволених місцях.

«Суд встановив, що вся моя агітпродукція друкувалася й розміщувалася відповідно до закону. Скрізь є вихідні дані, все оплачується з мого виборчого фонду й розміщується в місцях, де це дозволено законом», - запевнив Олександр Третьяков.

Партія влади, переконаний політик, судомно шукає зачіпок, щоб скомпрометувати опозиційного кандидата, бо «ясно бачить перспективи свого програшу».

Окремо політик звернув увагу на те, що голови райдержадміністрацій в окрузі №218 дали негласне розпорядження про «зачистку» округу від агітаційних матеріалів кандидата.

«Влада постійно здійснює тиск на рекламні компанії з тим, щоб вони не розміщували мої плакати, де я кажу про необхідність імпічменту президенту Януковичу», - наголосив Олександр Третьяков. Він підкреслив, що судовий позов представників Партії регіонів якраз стосувався плакатів, у яких ідеться про імпічмент Януковичу.

Також Третьяков наголосив на тому, що впевнений у свої перемозі та має намір адекватно відповісти на всі чергові провокації партії влади.

«Влада вже програла проти мене два суди. Програє вона й головну битву 28 жовтня. Соцопитування й мої щоденні зустрічі з виборцями на окрузі засвідчують, що кандидати від влади в Києві не мають жодних шансів», - підсумував Олександр Третьяков.