Міжнародні експерти: Україна могла б економити на газі 6 млрд євро

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на дані, одержані від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), яке майже рік проводило дослідження енергетичної політики України.

Україна не вміє економити і ефективно використовувати свої ресурси. Так, майже третину природного газу країна витрачає марно, затверджує МЕА.

«Україна повинна зробити ставку на ефективність. Адже рівень споживання газу в Україні один з найвищих. При європейському підході вона зможе заощадити для себе 6 мільярдів євро», - заявила виконавчий директор агентства Марія Ван Дер Хувен, додавши, що ці гроші можна було б спрямувати на розвиток енергозбережних технологій у житловому секторі і промисловості.

«Європа дуже зацікавлена в тому, аби Україна поліпшила свою енергетичну політику. Потрібно шукати нових постачальників газу, нарощувати власний видобуток і фінансово стимулювати економію», — відзначив посол ЄС в Україні Ян Томбінський.

У свою чергу міністр палива й енергетики Юрій Бойко заявив, що Україна вже заощадила газу майже на 2 млрд дол., зокрема за рахунок переходу на вугілля й атом у виробництві електроенергії. «Цього року споживаємо на 15% менше газу, ніж торік. І приблизно 12% споживання газу ми плануємо зниження від рівня сьогоднішнього», - заявив міністр.