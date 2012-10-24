На посту ДАІ затримали вантажівку фальшивих листівок

У машині перевозилися листівки без вихідних даних, зміст яких компрометує деяких кандидатів у депутати Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, з автомобіля було вилучено 100 тис. листівок. Водій автомобіля пояснив, що вказані листівки він одержав у друкарні в місті Донецьку і віз їх до міста Луганська певному одержувачу.

За даним фактом Перевальським МВ ГУ МВСУ в Луганській області проводиться перевірка, матеріали якої будуть направлені до прокуратури для ухвалення процесуального рішення. Водія не затримували.