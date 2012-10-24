Янукович закликає українців відрізняти «тріпачів» від професіоналів

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович заявив сьогодні під час зустрічі з трудовим колективом ПАТ «Одеський кабельний завод».

«Бо чомусь деякі політики думають, що можна красивими словами замінити конкретні справи. Ви маєте відрізняти тріпачів від людей, що мають високий рівень професіоналізму, які вже дещо зробили в своєму житті. За тими ж критеріями, якими оцінюєте начальника чи майстра цеху, треба давати оцінку й політикам у масштабах країни», - сказав він.

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Водночас глава держави зазначив, що у передвиборчий період не має «права агітувати за якусь політичну силу», але хотів би почути думки виробничників про нинішню ситуацію в державі.

В.Янукович також висловив задоволення з приводу того, що останнім часом «вдалося подолати певні непорозуміння, які були у взаєминах між керівництвом Одеської облдержадміністрації і мерії Одеси, що, звичайно, пішло на користь загальній справі».