Азаров закликає українців вибрати «хороших депутатів, а не базік»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час відвідин у Києві клініки «Охматдит».

За словами М.Азарова, в законі про вибори народних депутатів закріплено представництво регіонів шляхом виборів в одномандатних округах.

Як відзначив М.Азаров, якщо раніше парламент був безликим, то тепер у Верховній Раді будуть представлені не лише політичні партії, а й регіони країни.

«У новому складі Верховної Ради кожен регіон країни буде представлений своїм депутатом. По суті справи, яких депутатів люди оберуть, так вони і представлятимуть їхні інтереси. Оберуть хорошого депутата - отже, він добре буде відстоювати їхні інтереси, оберуть базіку – отже, базікатиме. І відповідно до його балаканини розвиватиметься регіон. Тому не можна помилитися», - заявив прем'єр.