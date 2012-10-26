Мельниченко каже, що в Україну його привів основний інстинкт

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Мельниченко заявив у залі суду журналістам.

«Повернувся – інстинкт самозбереження. В Україні більше шансів вижити. Я став ще небезпечнішим для сильних світу цього. А тому хочу перекласти відповідальність у разі чого на український уряд», - сказав М.Мельниченко.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня М.Мельниченко повернувся із США в Україну й був затриманий співробітниками СБУ в аеропорту "Бориспіль".

За даними прес-центру СБУ, Головне слідче управління СБУ за дорученням Генпрокуратури розслідує кримінальну справу стосовно М.Мельниченка за ч. 2 ст. 328 (розголошення державної таємниці), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) і ч. 3. ст. 365 (перевищення службових повноважень).

У вересні 2011 року в рамках кримінальної справи М.Мельниченка було оголошено в розшук за звинуваченням у розголошенні державної таємниці, підробленні документів й перевищенні службових повноважень.

3 серпня М.Мельниченка було затримано в аеропорту Неаполя за ордером, виданим українським бюро Інтерполу. 14 серпня М.Мельниченка було звільнено з в'язниці в Неаполі.

Сьогодні, 26 жовтня. Шевченківський районний суд Києва почав розглядати подання про обрання запобіжного заходу М.Мельниченку.