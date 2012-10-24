У «Борисполі» затримали Мельниченка

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Його було затримано на підставі постанови Шевченківського районного суду столиці, зазначили в прес-центрі.

При цьому в СБУ повідомили, що М.Мельниченко прилетів до Києва рейсовим літаком з Нью-Йорка.

Як нагадали в СБУ, М.Мельниченка було оголошено в міжнародний розшук, оскільки слідчим управлінням СБУ за поданням Генеральної прокуратури розслідується кримінальна справа стосовно М.Мельниченка.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року в рамках кримінальної справи екс-майор М.Мельниченко був оголошений у розшук за звинуваченням у розголошенні державної таємниці, підробці документів і перевищенні службових повноважень.

26 грудня Печерський райсуд визнав законним порушення Генпрокуратурою в 2001 справи проти М.Мельниченка. Його захист оскаржив дане рішення, проте Апеляційний суд Києва залишив його в силі.

За даними ЗМІ, М.Мельниченко знаходився в Ізраїлі, і ця країна відмовилася його видавати. У березні він сам заявляв, що знаходиться в США.

3 серпня М.Мельниченко був затриманий в аеропорту Неаполя в Італії за ордером, виданим українським Інтерполом. 14 серпня М.Мельниченка було звільнено із в'язниці Неаполя.