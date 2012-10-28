«Батьківщина»: У Києві затримали автобуси з людьми для «каруселей»

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, в автобусах знаходилися молоді люди, які нібито їхали спостерігати за виборами в області.

Після зупинки автобусів молоді люди почали пішки розходитися по домівках, поки інші давали покази. Ще двом автобусам вдалося зникнути.

«Як зазначив головний групи, люди їхали спостерігати за виборами в області, а перед цим заїхали організовано проголосувати. Не на камеру самі хлопці зізнаються, що за таку поїздку їм заплатили гроші», - повідомили в «Батьківщині».

Крім того, за даними прес-служби, в Ірпінському районі Київської області зі спецдільниці, що знаходиться у виправній колонії, як тільки розпочалося голосування «з приміщення було вигнано усіх офіційних спостерігачів».