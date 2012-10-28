Українці в КНР, Малайзії та Сінгапурі вже проголосували
15:07, 28 жовтня 2012Політика
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Станом на 14 годину жодних позаштатних подій на закордонних виборчих дільницях, де триває голосування з виборів Верховної Ради України, не зафіксовано.
На закордонних виборчих дільницях - спокійно
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник МЗС України Олександр Дикусаров в прес-центрі міжнародних спостерігачів.
«Ніяких позаштатних подій на закордонних виборчих дільницях не зафіксовано», - сказав він.
За інформацією О.Дикусарова, станом на 14.00 проходить голосування на 103 виборчих дільницях із 116.
Вже розпочалося голосування в Канаді, США та на Кубі.
Завершилося в КНР, Малайзії, Сінгапурі і за одну годину завершиться голосування в Таїланді.
В той же час, за його словами, о 15.00 за київським часом розпочалося голосування в Перу.
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