Українці в КНР, Малайзії та Сінгапурі вже проголосували

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник МЗС України Олександр Дикусаров в прес-центрі міжнародних спостерігачів.

«Ніяких позаштатних подій на закордонних виборчих дільницях не зафіксовано», - сказав він.

За інформацією О.Дикусарова, станом на 14.00 проходить голосування на 103 виборчих дільницях із 116.

Вже розпочалося голосування в Канаді, США та на Кубі.

Завершилося в КНР, Малайзії, Сінгапурі і за одну годину завершиться голосування в Таїланді.

В той же час, за його словами, о 15.00 за київським часом розпочалося голосування в Перу.