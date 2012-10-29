Тігіпко думає, що ПР вдасться знайти спільний інтерес зі «Свободою»

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови Партії регіонів Сергій Тігіпко заявив сьогодні на брифінгу.

«Що стосується партії «Свобода», то з якихось питань жодної співпраці не буде, це абсолютно зрозуміло. А з якихось питань, я вважаю, економічних і соціальних питань, ми можемо знаходити загальний український інтерес», - сказав С.Тігіпко.

При цьому він зазначив, що спільні позиції у Партії регіонів можуть бути і з комуністами.

«Всі фракції, незважаючи на ідеологічні розбіжності, можуть бути єдиними», - сказав С.Тігіпко.

При цьому він зазначив, що коаліція, яку планує створити Партія регіонів у Верховній Раді, буде зафіксована документально.