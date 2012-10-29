Тігіпко думає, що ПР вдасться знайти спільний інтерес зі «Свободою»
12:20, 29 жовтня 2012Політика
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Партія регіонів сподівається, що зможе налагодити співпрацю з ВО «Свобода» у Верховній Раді з деяких питань, а також з КПУ.
Тігіпко сподівається на співпрацю зі «Свободою» в парламенті з деяких питань
Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови Партії регіонів Сергій Тігіпко заявив сьогодні на брифінгу.
«Що стосується партії «Свобода», то з якихось питань жодної співпраці не буде, це абсолютно зрозуміло. А з якихось питань, я вважаю, економічних і соціальних питань, ми можемо знаходити загальний український інтерес», - сказав С.Тігіпко.
При цьому він зазначив, що спільні позиції у Партії регіонів можуть бути і з комуністами.
«Всі фракції, незважаючи на ідеологічні розбіжності, можуть бути єдиними», - сказав С.Тігіпко.
При цьому він зазначив, що коаліція, яку планує створити Партія регіонів у Верховній Раді, буде зафіксована документально.
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