У Вінниці суд зобов’язав ОВК №11 перерахувати голоси

Як повідомили УНІАН у штабі кандидата в депутати ВР України Олександра Домбровського, 1 листопада, колегія Вінницького окружного адміністративного суду розглянула позовну заяву кандидата по 11-му одномандатному виборчому округу Олександра Домбровського, який вимагав визнати протиправною бездіяльність ОВК щодо неприйняття рішень про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях, цілісність пакування виборчої документації яких пошкоджена та зобов’язати ОВК провести повторний підрахунок голосів.

У адмінсуді УНІАН підтвердили, що позови О.Домбровського повністю задоволені рішенням суду.

Під час слухань уповноважений представник ОВК Юрій Ямпольський визнав позов, а також визнав, що з 20-ї години 28 жовтня по 9-ту годину 30 жовтня виборча документація приймалась з порушенням закону без перевірки цілісності пакування виборчих бюлетенів. Зокрема, він зазначив, що на сьогодні згідно з законом прийнято документацію тільки з 15-ти виборчих дільниць.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 жовтня, виборчій штаб кандидата в депутати О.Домбровського висловив занепокоєння ситуацією з підрахунком голосів, що складається на виборчому окрузі №11 у Вінниці, та звернувся до ОВК з вимогою перерахунку голосів у низці дільниць.